Il futuro è già iniziato, vediamolo nella ortopedia

Continua la rubrica de La Pressa A Cura di, realizzata dal gruppo di medici e operatori sanitari del Poliambulatorio Fisio Line di Modena. Per porre domande: info@fisioline.net indicando nell’oggetto “La Pressa”. Oggi parliamo di Medicina rigenerativa per il trattamento con cellule staminali mesenchimali.Piccolo accenno alla medicina rigenerativa per il trattamento con cellule staminali mesenchimali. Alla base di questa tecnica esistono studi che hanno dimostrato la presenza nel corpo umano, a qualsiasi età, di cellule indifferenziate in grado di riparare e rigenerare i tessuti danneggiati, questa branca della medicina (medicina rigenerativa) ha dimostrato l' enorme potenzialità di tali cellule, che sembrano essere rimaste allo stato embrionale e che possono trasformarsi indifferentemente in cellule della pelle, delle cartilagini o altro. Se consideriamo le patologie degenerative in campo ortopedico, la così definita “chirurgia rigenerativa” riesce a trattare in modo conservativo sia le articolazioni interessate da problematiche degenerativo artrosico' sia le patologie tendinee entrambe causa di dolore e limitazione funzionale da parte dei pazienti.In cosa consiste tale tecnica? Le cellule staminali mesenchimali abbiamo detto essere cellule progenitrici di vari tessuti, in grado di differenziarsi nei tessuti connettivali del nostro organismo. Esse vengono prelevate dal tessuto adiposo del paziente stesso, mediante un piccolo intervento chirurgico che avviene in ambulatorio chirurgico (appositamente attrezzato) in anestesia locale. Nella stessa seduta le cellule prelevate vengono purificate da altri componenti e inserite nella sede che necessita del trattamento. Il paziente dopo tale trattamento risulta immediatamente in grado di rientrare presso la propria abitazione, di deambulare senza utilizzo di stampelle e di utilizzare da subito le articolazioni o gli apparati tendinei trattati.Tali cellule, (MSC) mesenchimali, presentano sia un' azione rigeneratrice dei tessuti (cartilaginea, tendinea ecc...), ma anche antinfiammatoria anti degenerativa, ed immuno modulatrice con stimolazione del sistema immunitario. Le cellule MSC impiegate in tali trattamenti sono, tra le cellule staminali, le più studiate; ad esempio nel ginocchio sono in grado di stimolare la rigenerazione del menisco, come riportato dagli studi eseguiti presso l' University of Southern California. Tali studi hanno dimostrato come le MSC siano in grado di alleviare il dolore e rigenerare la cartilagine e porzioni di menisco dopo intervento di meniscectomia, anche in pazienti trattati con una sola iniezione.Tale tecnica permette pertanto di innescare un meccanismo di auto guarigione, senza dover ricorrere a materiale eterologo, sintetico o biologico di provenienza estranea al paziente, con il rischio di non attecchimento o di rigetto.