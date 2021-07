Letteratura infanzia: ecco perchè leggere ai bambini è importante

Varcata la porta del libro, eccoci immersi nel verde cupo di una fitta foresta. L’unica luce sembra provenire da qualche fiore giallo di un umido sottobosco. Abbiamo capito: siamo entrati in un luogo pieno di misteri, in un groviglio di significati, tra i rami dei roveti, felci e pruni selvatici. Un luogo fitto di vegetazione, ma abitato da animali. Un sentiero invisibile nasce sotto i piccoli passi incespicanti, quelli di un bimbo che apre un libro e si addentra in un mondo magico. Ogni copertina di un albo illustrato è un incitamento. Per un bambino un verso è un’unità di misura imparagonabile a quella che un adulto percepisce: un verso è un universo, un libro intero. Questo universo accanto ad un’immagine, a cui i bambini sono particolarmente sensibili, acquista una dimensione amplificata, con una risonanza profonda che viene descritta con l’effetto: testo x figure= albo illustrato, diverso da testo+ figure=libro con figure. A questi si aggiunge un terzo elemento, quello grafico che unisce le parole alle immagini, come l’impaginazione, il formato, il tipo di carta scelta e dà vigore alla qualità dell’opera che, quando è riuscita, l’elemento grafico non si fa notare, coadiuva i primi due e da essi è assorbito. La narrazione nasce dal bisogno di affabulazione insito nell’essere umano, racconta a noi e agli altri la nostra identità, da senso alla nostra esistenza, è la levatrice antropologica dell'immaginario. Nello stesso momento è la storia stessa a prendersi cura di chi l’ascolta: protetto dalla finzione, il lettore può compiere gesta eroiche, misurarsi con sé stesso, superare paure intollerabili, eventi imprevisti ed avversi.I piccoli lettori possono vivere mille avventure senza mettersi in pericolo, a seconda del giorno possono identificarsi talvolta con il mostro, talvolta con l’eroe, senza che questo abbia conseguenze. La storia si nutre di metafore e grazie alla distanza protettiva che la narrazione pone tra il reale e la finzione, si aprono imprevedibili percorsi e mirabolanti elaborazioni immaginative, come il riflesso sullo scudo di Perseo difronte a Medusa: esso ci salva dal pieno impatto del terrore. Incontrare un racconto permette ai bambini di raggiungere spazi d’immaginazione negati dalla realtà, a volte anche pensare ai lati più oscuri del mondo. Il racconto ha la grande virtù di condurci là dove il pensiero si ferma per paura dell’ignoto, verso e oltre quelle che vennero chiamate Colonne d’Ercole, i confini antichi del mondo conosciuto. “Le storie fanno molte cose”. Le storie possono anche curare: si prendono cura dell’insensatezza della malattia fisica o psichica, curano la frammentarietà, la disgregazione, la provvisorietà che la malattia porta con sé, offrendo una trama verso una integrità perduta o mai posseduta. Nelle storie si trova un elemento di ordine e di narrazione intrecciati nell’ immedesimazione empatica. Ma la letteratura non deve avere uno scopo, un fine, il libro a tema; non è “al servizio di”, ma solo per il piacere e per il gioco. I buoni libri per bambini sono semini che cadono come chicchi di pioggia marzolina; essi ticchettano bussando irriverenti per depositarsi fra le pieghe dei pensieri; umidificano il terreno aspettando pazienti il momento propizio per farsi largo e germogliare non appena si presenterà l’occasione.Se vi fa piacere potete mettere le vostre esperienze, i vostri pensieri o commenti nella “cassetta delle lettere” all’indirizzo vera.vaccari@outlook.it