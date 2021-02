Continua la rubrica de A Cura di , realizzata dal gruppo di medici e operatori sanitari del Poliambulatorio Fisio Line di Modena. Oggi ci occupiamo di alimentazione con la dottoressa Silvia Ariotti.Perchè mangio? Se ognuno di noi si ponesse questa domanda e arrivasse a dare la risposta non esisterebbero né obesi né anoressici.Se siamo consapevoli del nostro errato comportamento dobbiamo, nel rispetto di noi stessi, correggerlo.Se non riusciamo da soli dobbiamo farci aiutare.In questo ultimo lungo periodo di paure e di scarsa attività fisica e sociale molte persone hanno trovato nel cibo un antistress, uno sfogo alle proprie incertezze, ansie, un riempitivo alla forzata carenza di affetti dovuta alla lontananza dai propri cari.Perchè mangio?Anche se siamo riusciti a porci questa domanda, il computer ci ha attratto ma spesso ci ha traditi.I consigli letti su internet sono diventati la nostra guida. Prima di seguirli guardiamoci allo specchio, guardiamoci negli occhi. Noi siamo noi.Siamo noi, non siamo un soggetto indeterminato al quale si rivolgono quei consigli.Noi siamo noi. Prima di sostituire un buon piatto di spaghetti al pomodoro con una zuppa di miglio fermiamoci ad analizzare le nostre abitudini alimentari.Quale alimento compare con maggiore frequenza sulla nostra tavola?E’ il formaggio?E’ il pane?Sono i dolci che aprono la nostra giornata a colazione e la chiudono a cena?Andiamo spesso a cercare qualche cosa che riempia i momenti di noia e solitudine durante tutta la giornata?Al supermercato nel nostro carrello mettiamo sempre le stesse cose?Se le vostre scelte, le vostre abitudini, le vostre convinzioni vi accorgete che sono errate dovete e potete voi, e solo voi modificarle.Controllate che il formaggio sia presente sulla tavola non più di due volte nella settimana; che i dolci aprano sì la giornata, ma poi rimangano chiusi nelle loro confezioni; che il carrello della spesa sia ricco di verdura, frutta, pesce, pasta, pane e carni bianche.Se vi sentite un po’ annoiati e soli in casa pensate a quanto sarebbe bello arricchire l’arredo della casa, il guardaroba, leggere un libro e ascoltare musica.Create uno spazio tutto vostro dove potete fare tutto ciò che vorreste fare e avere, grazie alla vostra volontà e alle vostre capacità.Non esistono alimenti proibiti per un soggetto sano e che tale vuole restare; esistono errate abitudini, scelte, e soprattutto quantità.La macchina uomo consuma poco e di poco ha bisogno.Miglioriamo l’efficienza del nostro organismo concedendoci una bella passeggiata, salendo a piedi le scale, giocando a palla con nostro figlio o con il nostro cane; e se le passeggiate riusciamo a farle in un parco verde, fuori città, immersi nella natura, anche il nostro spirito ne trarrà beneficio, riusciremo a “respirare la libertà”.Come è vero che “Corpo sano è in Mente sana”, è altrettanto vero che “Mente sana è in Corpo sano”.Provate a porvi ora questa domanda: perchè mangio?