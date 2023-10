Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quando si ascolta una persona, si dimostra di averla capita e di interessarsi a lei. Ciò crea un senso di fiducia che apre la strada per una comunicazione più profonda. Un buon ascoltatore presta attenzione non solo alle parole, ma anche ai toni e ai gesti della persona che sta parlando. L'ascolto è una abilità importante per comunicare; spesso non si presta l'attenzione che merita, e ciò può portare fraintendimenti e conflitti. L'ascolto empatico richiede pratica e impegno, ma è un modo potente per costruire relazioni significative e migliorare la comunicazione.