A bordo vi erano anche parecchi emigranti irlandesi fiduciosi di cominciare una nuova vita in America.Il Titanic aveva 16 compartimenti stagni e sarebbe stato in grado di navigare con quattro compartimenti allagati; l'impatto con l'iceberg squarciò la carena e si allagarono sei compartimenti stagni della prua.A quel punto il Titanic si inclinò in avanti, paurosamente, sollevando la poppa.Lo scafo si spezzò in due tronconi: la parte di prua, più pesante, affondò subito e poco dopo toccò alla parte di poppa, che si innalzò verticalmente per poi inabissarsi nelle buie acque.Una delle storie più romantiche, che ricordano il Titanic, riguarda un'orchestra che era a bordo che continuò a suonare mentre la nave si inabissava.L'ultima canzone suonata, secondo la gran parte delle testimonianze, fu l'inno cristiano 'Nearer My God to Thee' (Più vicino a Te mio Dio).