Anna Frank viene deportata a Auschwitz: era il 2 settembre '44

Anche prima della deportazione Anna conobbe la cattiveria e la follia nazista. Scrisse un diario che divenne per lei medicina per l'anima. La giovanissima ragazza, nei due anni di segregazione riuscì così a mitigare la solitudine dimostrando il suo amore per la vita.Il nazismo la privò della sua giovinezza, ma nonostante gli orrori del campo di concentramento imparò la tolleranza e il valore della gentilezza.Il diario, che racconta la sua storia, spiegando una delle più commoventi e rappresentative vicende della Shoah, è diventato anche un drammatico simbolo delle vittime dell'olocausto.Nonostante le atrocità di quel tempo, segnato dalla follia nazista, Anna trovò la forza di continuare ad essere una ragazza fiduciosa nell'avvenire e nell'umanità. 'Quel che è accaduto non può essere cancellato - scriverà - ma si può impedire che accada di nuovo'.'Prova quando ti senti infelice a guardare il cielo. Finché guarderai il cielo senza timori saprai che potrai tornare ad essere felice... Tutto si svolgerà nuovamente al bene, questa spietata durezza cesserà: ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità'.