La mattina di martedì 11 settembre 2001 4 aerei di linea delle due maggiori compagnie aeree statunitensi furono dirottati da 19 terroristi. Due aerei si schiantarono contro le torri Nord e Sud del World Trade Center nel quartiere della Lower Manhattan di New York. Entrambi le torri crollarono, i detriti e gli incendi causarono il crollo parziale o totale degli altri edifici vicini. Un terzo aereo fu fatto schiantare contro il pentagono sede del Dipartimento della Difesa in Virginia.Un quarto aereo venne fatto dirigere verso Washington per colpire la Casa Bianca ma precipitò in un campo della Pennsylvania a seguito di un rivolta dei passeggeri.I sospetti, del disastro, riccaddero subito sull'organizzazione di al-Qaida. Gli Stati Uniti reagirono aprendo la stagione della 'guerra al terrorismo': venne attaccato l'Afghanistan al fine di deporre il regime dei Talebani, per neutralizzare al-Qaida e catturare o uccidere Osama Bin Kaden. La distruzione del World Trade Center, a causa dell'attacco terroristico, danneggiò notevolmente l'economia ed ebbe un impatto sui mercati globali, causando anche la chiusura di Wall Street. Tra i vari monumenti eretti in onore delle vittime degli attentati, nel luogo dove sorgeva il complesso del World Trade Center, si trova il 'National September 11 Memorial & Museum'.