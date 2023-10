Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Bob Dylan è nato a Duluth il 24 maggio 1941, è un cantautore statunitense. Si è distinto anche come scrittore, poeta, pittore e conduttore radiofonico. La motivazione dell'assegnazione del premio Nobel a Bob Dylan è quella di aver 'cercato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana'. Già nel 1986, il professor Gordon Bal, indica Dylan, all'assemblea Reale Svedese come meritevole del premio. Bal è convinto che le canzoni e le liriche di Dylan hanno elevato la musica a forma poetica contemporanea.Con i dischi incisi negli anni 60, il cantautore americano, ha aperto, la musica popolare, le porte della grande letteratura. Le sue canzoni più celebri hanno rappresentato la sintesi perfetta di quel tempo: il rifiuto della guerra e la ricerca di un'identità per i giovani.Dylan è riuscito poi a sorprendere tutti anche negli anni 80 specialmente con il brano 'Oh Mercy'. Ha anche pubblicato belle canzoni natalizie e ha condotto un bellissimo programma radiofonico.Non tutti furono concordi che il premio Nobel della letteratura fosse stato assegnato a Bob Dylan. In pochi poi avevano previsto che il comitato potesse estendere il prestigioso riconoscimento a un genere come la musica 'Pop'. Vi fu un mese di silenzio durante il quale l'associazione di Stoccarda non potè comunicare ufficialmente a Dylan di aver vinto il premio Nobel. Bob Dylan spiazzò tutti e comunicò di aver preso impegni urgenti che gli impedivano di ritirare il prestigioso premio a Stoccolma.