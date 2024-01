Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Braccio di Ferro (Popeye) è un personaggio immaginario statunitense: è un marinaio guercio che ha la pipa in bocca, un corpo nerboruto, con avambracci sproporzionati e gambe corte. Popeye, con il cappello da marinaio, ha spesso un barattolo di spinaci in mano che gli donano una forza incredibile.Oltre ad essere un fumetto molto famoso, Braccio di Ferro è anche un cartone animato. Di Popeye non è mancata una trasposizione televisiva, con delle serie di cortometraggi negli anni '30 e dei cartoni animati fino alla fine degli anni'80.Ogni mamma da allora ha usato il cartone animato come 'sponsor' per far mangiare spinaci ai propri figli. Braccio di Ferro fece salire le vendite di spinaci in America del 33% fino a farlo diventare il terzo alimento più popolare, amato dai bambini dopo il gelato e il tacchino. Accanto a Popeye sono stati protagonisti delle sue storie anche Olivia e il suo fidanzato Harold. Fu il pubblico a decretare che il marinaio forzuto dovesse avere più spazio e Olivia finì per interessarsi a lui.È curioso sapere che 'Braccio di Ferro in guerra' durante gli anni del conflitto mondiale, cambiò look: indossò la divisa bianca dei navy. E non se n'è più separato anche a guerra finita.