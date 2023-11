Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In economia promosse i grandi investimenti industriali e la cooperazione fra pubblico e privato. Principalmente Cavour esaltava le ferrovie come strumento di progresso civile; mise in rilievo l'importanza che avrebbero avuto due linee ferroviarie: la Torino-Venezia e la Torino-Ancona. In politica estera il primo Ministro del Piemonte, coltivò l'allenza con la Francia; ottenne l'espansione del Regno di Sardegna in Lombardia. Cavour, sostenendo i movimenti nazionali propensi all'espansionismo ai danni dell'Austria, riuscì a gestire sommosse nel Gran ducato di Toscana, nei ducati di Modena e Parma e nel Regno delle Due Sicilie. Assieme all'impresa dei Mille ciò portò alla formazione del Regno d'Italia.