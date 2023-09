Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono ammirati da non più di un centinaio di spettatori e il vincitore è Gary Muhrcke: nessuno di loro è un professionista o vive di sport. Con gli anni, la Maratona della Grande mela, ha acquisito sempre più supporter e il tracciato ora ingloba tutti i 5 distretti della città.Nel 1978 ha partecipato alla maratona di New York la norvegese Grete Waitz: vince la gara e poi la rivince altre otto volte, negli anni successivi, diventando il simbolo della competizione.Oggi la maratona americana, lunga 42.195 metri, è diventata la gara podistica più partecipata e famosa al mondo.Viene seguita da 2 milioni di spettatori e 315 milioni di appassionati che la seguono in diretta sul canale NBC.La maratona è stata vinta 5 volte da un italiano: nel triennio 1984-1986 trionfa due volte Orlando Pizzolato e poi Gianni Poli. Nel 1996 ad arrivare primo è stato Giacomo Leone; Franca Fiacconi, invece è stata l'unica atleta italiana a vincere nel 1998.L'ultima e cinquantunesima maratona che si è svolta nel 2022 ha visto la partecipazione di più 50.000 podisti e 47.743 concorrenti hanno terminato la corsa.La gara è stata vinta dal keniano Chebet; il migliore degli italiani, Daniele Meucci, si è piazzato ottavo.Nella maratona femminile ha primeggiano Leked con pochi secondi di vantaggio sull'israeliana Salpeter.Ai vincitori è stato consegnato un premio di 100.000 dollari.