Crolla il muro di Berlino: era il 9 novembre 1989

Negli anni 80, con il nuovo leader del partito comunista Gorbacev il muro diventava inattuale e imbarazzante.

Determinante, per la caduta del muro, fu anche il ruolo del Papa Giovanni Paolo ll, che sensibilizzando l'opinione europea e mondiale sulle storture del socialismo, diventò uno dei fautori del disgelo tra l'occidente e l'Oriente Europeo. Anche la sua ferma opposizione ai regimi totalitari dell'est Europa ne fece uno dei fattori politici che hanno determinato il crollo del muro. Dopo una serie di proteste spontanee dei cittadini di Berlino il governo della DDR fece un annuncio improvviso: si poteva di nuovo viaggiare liberamente verso la Germania Ovest.



Il 'crollo' del muro fu interpretato come un segno del fatto che la divisione dei due blocchi dell'Europa stava finendo. La caduta del muro venne accolta festosamente; gli abitanti di Berlino si riversarono per le strade della città e diedero vita a uno dei più grandi festeggiamenti spontanei della storia.