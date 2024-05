Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il film è stato scritto e diretto da George Lucas e prodotto dalla Lucasfilm ed è il primo della fortunata saga cinematografica fantascientifica di Guerre Stellari.La storia è ambientata 19 anni dopo la fondazione dell'impero Galattico. La pellicola vince 6 'Premi Oscar'; diversi sondaggi la collocano in cima alla lista dei migliori film di tutti i tempi. In seguito alla sua uscita il film ha acquistato sempre maggior popolarità, attirando un numero considerevole di appassionati e fan club: i costumi, le scene di azione e le musiche sono diventati punti di riferimento per tutti coloro che tutt'oggi creano opere di fantascienza.Se è vero che il cinema è spettacolo 'Guerre stellari' passò alla storia come un capolavoro, anzi, il capolavoro, poiché è un film solo di spettacolo, con effetti e scene stupefacenti che non si erano mai visti al cinema.