Il Modulo è detto harmony: il primo abitabile. Paolo Nespoli, classe 1957, originario di Verano Brianza si arruola nell'Esercito Italiano e diventa sottufficiale presso la scuola di paracadutismo di Pisa. Nel 1985 lascia l'esercito e nel 1991 entra a far parte del corpo astronauti dell'ESA; nel 1999 si trasferisce alla NASA e viene assegnato alla classe di astronauti XVII.Nel 2006 Paolo Nespoili viene ufficialmente scelto per partecipare alla missione STS-120 dello shuttle.Il 23 ottobre 2007 è a bordo dello Space Shuttle Discovery in qualità di specialista di missione.Oltre all'astronauta italiano dell'ESA fanno parte dell'equipaggio dello Shuttle altri 7 membri.Nespoli è l'astronauta che rimane dentro all'abitacolo: ha il compito di rimanere in diretto contatto, con gli altri compagni di 'viaggio', nelle uscite spaziali, e ne coordina le attività. Nel corso della sua missione, Nespoli, intraprende anche numerosi esperimenti per la comunità scientifica europea; nei giorni della missione, l'astronauta italiano, conduce anche numerose attività didattiche.Nel corso delle uscite spaziali viene installato il Nodo 2: i nodi sono elementi di comunicazione fra moduli, permettono il passaggio degli astronauti e forniscono strumenti e risorse ai moduli connessi.A conferma dell'importanza della presenza di Nespoli e dell'Italia nella missione, la responsabilità del nodo 2 viene assegnato all'ASI (Agenzia Spaziale Italiana).La missione Spaziale STS-120 è stata svolta con cura e senza errori, è durata 13 giorni.