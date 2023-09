Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questa giornata è anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della democrazia nella società civile, che aiuta a mantenere i governi responsabili e a rappresentare i diversi interessi della popolazione.Gli elementi essenziali della democrazia sono: la libertà, il rispetto dei diritti umani e il principio di assicurare periodiche libere elezioni a sufragio universale. L'Unesco sostiene lo sviluppo pacifico della società contribuendo allo sviluppo di istituzioni democratiche. Essenziale, per una democrazia vera, è anche la libertà dei media e dei giornalisti, che devono promuovere la pace e cercare di raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile.In tutto il mondo però, la democrazia sta arretrando: crescono la sfiducia e la disinformazione.È più che mai il momento di difendere i principi democratici di uguaglianza, inclusione e solidarietà.La democrazia non è un dato di fatto, ma un processo dinamico: rimarrà in vita solo se lavoreremo tutti insieme per il suo continuo sviluppo.Nella giornata della democrazia e ogni giorno, uniamo le nostre forze per proteggere i diritti di tutte le persone, ovunque.