Fin dalle prime ore gli abitanti lamentarono irritazioni agli occhi, difficoltà respiratorie e comparse di cisti. Molti danni si registrarono sull'ecosistema con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. La capacità della diossina di accumularsi nel suolo spinse, le autorità, all'evacuazione degli abitanti più vicini all'incidente e ad avviare i primi lavori di bonifica.Furono rimossi i primi 25-30 centimetri di terreno insieme alle strutture più contaminate. Dal punto di vista sanitario i piani di monitoraggio, negli anni successivi al disastro, indicarono un aumento dei casi di linfomi in soggetti esposti e una maggior mortalità per malattie cardiocircolatorie.La gravità della vicenda portò però anche anche un aspetto positivo: a livello europeo, nel 1982, fu adottata una 'Direttiva Seveso' che istituì regole comuni per la gestione di attività industriali pericolose.