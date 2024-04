Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Avendo 22 Paesi membri in comune l'Unione Europea e la NATO hanno collaborato e lavorato da vicino.L'Unione Europea ha avuto la possibilità di accesso alle risorse e alle capacità della NATO in materia di difesa.Dopo il crollo dell'URSS la struttura della Alleanza ha subito importanti innovazioni. Già nel 1991 le relazioni diplomatiche, con le repubbliche sovietiche, vennero improntate al dialogo e alla cooperazione. Più tardi, da parte della NATO, si sono poi promosse l'adozione di riforme per facilitare l'ingresso di altri Paesi nell'organizzazione.Dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, la NATO considera, anche, le azioni terroristiche rientranti nell'ambito dell'articolo 5. Nel vertice di Chicago del maggio 2012 è stato inoltre introdotto il richiamo all'utilizzo delle risorse a disposizione dell'alleanza, in relazione alla situazione di crisi finanziaria che interessa la gran parte dell'area NATO.