Nel 1846, la missione di Don Bosco trovò stabile sede nella Tettoia Pinardi: a Valdocco. Giovanni si prodigò nella creazione di laboratori per apprendisti, scuole serali e tipografie.Lo scopo dell'oratorio non era solo quello di garantire la possibilità di trovare lavoro ai giovani, ma anche quello di formarli spiritualmente.Nell'educazione San Giovanni Bosco, pronunciava frasi brevi ma che entravano nei cuori:- Non mandate al domani il bene che potete fare oggi- Nessuna predica è più edificante del buon esempio.- Le mormorazioni raffreddano i cuori.- Guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo.- Se vuoi farti buono; pratica queste 3 cose: allegria, studio, pietà.I Salesiani sono ora collocati in 142 paesi, in tutto il mondo.Dopo la morte di San Giovanni Bosco, il 31 gennaio 1888, venne nominato Don Michele Rua in qualità di primo successore.Oggi a guidare la Congregazione Salesiana è Don Angel Fernandez il decimo successore.