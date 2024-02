E' la giornata mondiale dell'Orso polare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La perdita di ghiaccio sfavorisce lo spostamento degli orsi polari e la loro possibilità di accoppiamento. Rende anche più difficile, a questa specie, la possibilità di cacciare per nutrirsi. Per questo motivo gli orsi si avvicinano ai villaggi e cercano cibo tra i rifiuti ed entrano in conflitto con le comunità locali.



La salvezza di questa specie è poi connessa a quella del pianeta e dell'umanità; garantire la sopravvivenza degli orsi polari permette la protezione di tutte le specie che si trovano a livelli più bassi della catena alimentare e che condividono con lui lo stesso fragile habitat.



L'espansione dell'industria petrolifera aumenta i rischi di distruzione dell'habitat polare. Le fuoriuscite di petrolio possono avvelenare la catena alimentare al cui vertice si trova l'orso. Occorre diminuire i consumi di petrolio anche per tendere sempre più su energie rinnovabili per cercare di diminuire le emissioni di CO2. Il WWF è poi attivo, con progetti concreti che hanno come obiettivo proprio la salvaguardia dell'orso polare, costituendo per lui rifugi sicuri. Sempre il WWF è impegnato inoltre a rendere i villaggi abitati meno attraenti per gli orsi. Alle popolazioni locali viene data poi la giusta comunicazione nel campo della corretta gestione dei rifiuti.