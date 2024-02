Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La struttura e le finalità dell'Associazione sono determinate dallo statuto che vuole tutelare le vittime civili di Guerra e le loro famiglie. Lo scopo della Associazione è anche quello di dare il suo contributo per aumentare sempre più la cultura della non violenza e della pace: indispensabili sono la comprensione l'amicizia, la cooperazione, la solidarietà e la pace tra i popoli.Per raggiungere tali scopi occorre promuovere l'educazione delle coscienze alla cultura della pace e di valorizzare il ricordo dei caduti di tutte le guerre. L'associazione si impegna a favorire programmi e accordi contro le mine terrestri e per la riabilitazione socio-economica delle Vittime di Guerra.Gli aderenti all'Associazione intervengono nelle zone di Guerra anche successivamente alla loro conclusione con iniziative umanitarie nei confronti dei civili.Proprio Grazie All'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e all'impegno di molti comuni Italiani, il primo febbraio, vengono realizzate molte attività e iniziative con lo scopo di sensibilizzare tutti alla pace e in particolare al ricordo delle Vittime Civili delle Guerre.