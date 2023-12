Ecco il nuovo Catechismo della Chiesa cattolica: 7 dicembre 1992

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per realizzare questa importante opera, di quasi 800 pagine, lo stesso Papa ha nominato una Commissione di 6 Cardinali e 6 Vescovi, presieduta dal Cardinale Ratzinger.Dal 1986 al 1992 la Commissione ha esaminato, molte proposte di modifiche, ricevute dai Vescovi di tutta la Chiesa. Il nuovo Catechismo è diventato così uno strumento autentico per la trasmissione dei contenuti essenziali della Fede Cattolica in forma completa.Il contenuto dell'importante opera è stato articolato in 4 parti: il Credo, la Sacra liturgia, l'agire cristiano e la preghiera Cristiana. I concetti, nel nuovo Catechismo, sono espressi in modo 'nuovo' per rispondere agli interrogativi della nostra epoca.Papa Giovanni Paolo ll afferma: 'questo Catechismo apporterà un contributo molto importante al rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano ll'.Nella parte morale del testo sono poi descritti i valori della libertà e viene sottolineata la responsabilità morale degli Stati di fronte ai diritti fondamentali della persona.Il nuovo Catechismo afferma infatti che le leggi contrarie alla morale naturale non obbligano i cittadini ad osservarle. Nell'opera poi viene rivendicato il diritto alla Verità.