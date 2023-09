Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A presentare il Re del rock'n'roll fu il noto attore Charles Langhton, che aveva preso il posto del presentatore abituale, Ed Sullivan, che era in convalescenza a seguito di un incidente stradale. Elvis, in quella storica occasione, presentò 4 brani tra cui 'Love Me Tender', balland che diede il titolo a un film da poco iniziato a girare. La nuova canzone non era ancora disponibile nei negozi, ma in tre settimane si venderono 900.000 copie, la maggior parte delle quali tutte in prenotazione.Elvis Presley è stato uno dei più celebri cantanti del XX secolo, fonte di ispirazione per molti musicisti interpreti di Rock'n'roll. È stato soprannominato anche Elvis the Pelvis per un particolare movimento del bacino. In 24 anni di carriera ha pubblicato 61 album, si stima che abbia venduto oltre 1 miliardo di dischi. The King, assieme a varie celebrità del cinema, interpretò, come attore, 29 pellicole.Alcuni critici cinematografici concordano nel fatto che egli avesse una certa propensione alla recitazione, ma gli furono sempre affidati ruoli poco favorevoli a fare emergere le sue doti di attore.