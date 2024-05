Entra in commercio il cerotto: 18 maggio 1921

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Earle aggiunse alle garze una parte adesiva e il progetto piacque subito a James Wood Johnson, il suo capo, che lo mise in commercio.Diffuso negli USA come 'Band-Aid', assunse in Italia il nome di 'Cerotto' come diminutivo della tela cerata, utilizzata anticamente per le medicazioni. Il cerotto incontrò rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto immancabile in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. La nuova invenzione, semplice e a basso costo, si dimostrò efficace e ancora oggi molto diffusa sia per curare autonomamente piccole ferite, sia in ospedale.Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata con adesivo annesso che serve per medicare i tagli nell'uso comune; una parte di garza copre la fuoriuscita di sangue per facilitarne la guarigione.



La semplice e pratica medicazione, protegge la ferita da urti e atriti, sporcizia e batteri; in alcuni casi la parte adesiva è talmente forte da poter sostituire i punti e mantenere la posizione ravvicinata dei lembi della pelle, necessaria alla guarigione.



Grazie agli sviluppi della ricerca medica, il cerotto, ha assunto negli anni molte altre funzioni, legate al rilascio di principi attivi attraverso la pelle. Si usa anche per far passare il mal d'auto e i sintomi della menopausa, per smettere di fumare e di russare, per eliminare punti neri e cellulite; queste sono solo alcune funzioni di quella che apparentemente sembrava la semplice invenzione del cerotto.