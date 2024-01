Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Convenzione è un trattato internazionale che mette al bando il genocidio e obbliga gli Stati ad applicare il divieto. È stata il primo strumento giuridico a codificare il genocidio un crimine. L'avvocato ebreo, Raphael Lemkin, ha coniato il termine genocidio per descrivere le politiche naziste durante la guerra mondiale.La Convenzione afferma che per genocidio si intende: uccisione di membri di un gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri di un gruppo, sottoporre un gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale, misure miranti a impedire nascite all'interno di un gruppo e trasferimento di fanciulli da un gruppo all'altro. Il merito della Convenzione è stato proprio quello di aver formulato per la prima volta una definizione degli atti di genocidio proibiti.La trasgressione delle regole, redatte nel trattato internazionale, fa scaturire responsabilità penali all'interno degli ordinamenti dello stato che si rende colpevole.