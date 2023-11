Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tazio Nuvolari non fu solo pilota automobilistico ma anche motociclistico: la sua carriera abbracciò un trentennio dal 1920 al 1950. Gareggiò nel motociclismo con la 'Norton' e ottenne risultati strabilianti.I successi più prestigiosi li raggiunse però con l'automobilismo. Nel 1924 fu protagonista di una vittoria roccambolesca: a pochi chilometri dall'arrivo, un distacco della ruota, lo fece catapultare nel fosso. Dopo aver sistemato la vettura, con l'aiuto degli spettatori, ripartì e vinse.Nel 1927 Nuvolari creò una propria squadra automobilistica; acquisto 4 Bugatti per disputare i vari gran premi e molte furono le vittorie. Nel 1930, passato all'Alfa Romeo, continuò a collezionare numerosi successi per lungo tempo. Nel 1935, nel Gran Premio di Germania, sbaragliò le Mercedes che Hitler voleva trionfatrici. Dopo la sosta per la guerra, nel 1948 a 56 anni, prese ancora il via alle Mille Miglia con una Ferrari 166.Nel 1950, infine; partecipò alla gara in salita Palermo-Monte Pellegrino e ottenne la vittoria nella classe fino 1100 cm. cubi e quinto posto assoluto.Nuvolari morì l'11 agosto 1952 e i suoi funerali, con la partecipazione di migliaia di persone si tennero a Mantova. Sulla tomba di Nuvolari è inciso: 'Correrai ancora più veloce per le vie del cielo'.