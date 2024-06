Esce al cinema E.T.: 11 giugno 1982

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'11 giugno 1982 esce nelle sale cinematografiche, negli USA, il film 'E.T. L'extraterrestre' di Spielberg, distribuito dalla Universal Pictures. E.T. è il frutto dell'immaginazione del ferrarese Carlo Rambaldi, uno dei maggiori esperti di effetti speciali dell'epoca. Rambaldi arrivò a disegnare il volto dell'Extraterrestre attraverso studi anatomici; i suoi occhi, in particolare, arrivarono dopo decine di schizzi. Il film conquistò un successo immediato di pubblico; nell'edizione degli Oscar del 1983 vinse 4 premi.







'E.T.' racconta la storia dell'amicizia tra un bambino, Elliot, e una creatura extraterrestre. Tutto ha inizio quando giunge sulla terra una grande astronave dalla quale scendono degli alieni per prelevare campioni di piante e fiori. Gli alieni ripartono poi con la loro astronave; sul nostro pianeta rimane uno di loro che raggiunge la casa dove abita Elliot. Tra loro nasce un profondo legame; Elliot cerca di aiutare l'extraterrestre a mettersi in contatto con i suoi simili e lo nasconde in casa per proteggerlo. Ben diverso è l'atteggiamento degli scienziati è delle forze governative. E.T. riesce infine a salire sull'astronave e a far ritorno sul suo pianeta.