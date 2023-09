Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il giornale fu fondato dal giornalista Henry Jarvis Raymond e dall'ex banchiere George Jones. L'edizione inaugurale fu venduta per un penny e il giornale cercò di essere, da subito, libero da ogni influenza esterna. 'Saremo conservatori quando sarà essenziale esserlo per il bene pubblico, e saremo radicali in tutto ciò che richiederà una riforma radicale. Non crediamo che tutto nella società sia esattamente giusto o esattamente sbagliato - ciò che è buono lo desideriamo preservare e migliorare - ciò che è male lo vogliamo combattere o riformare'.L'editore della testata giornalistica fu la New York Times Company; utilizzò una fitta rete di corrispondenti che adoperavano la recente invenzione del telegrafo. Il New York Times consolidò la sua posizione attraverso preziosi colpi giornalistici; fu il primo giornale della 'Grande mela' a meritarsi un edificio costruito appositamente per ospitarlo. Fu proprio il quotidiano statunitense a dare il nome a quella che ancora oggi è una delle piazze più famose della metropoli: 'Times Square'.Nel 2007 la sede del giornale si è trasferita in un grattacielo di 52 piani firmato da Renzo Piano.Il quotidiano ha una diffusione media, di 1.865.000 copie al giorno e la versione online è la più letta nel mondo.