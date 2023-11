Esce l'ultima striscia di Topolino di Gottfredson: era il 1975

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Floyd si occupò non solo di disegni ma anche di soggetti, dando avvio a una evoluzione sia del personaggio che della relativa ambientazione.Con l'approvazione della Walt Disney rese le storie di Topolino più realistiche e creò inoltre molti altri personaggi di successo: il commissario Bassettoni, Eta Beta, Macchia Nera, Gambadilegno.Il successo di Floyd arrivò specialmente con l'invenzione di Pippo che diventò il miglior amico di Topolino: Pippo è un personaggio dalla vena surreale, che l'autore però non trattò mai come uno sciocco.Gottfredson realizzò le strisce quotidiane di Topolino ininterrottamente per oltre 45 anni.Fu ritenuto uno dei maestri dell'arte del fumetto, riuscendo a combinare la sua abilità di disegnatore con il talento di narratore. Gottfredson è considerato l'autore che ha tratteggiato la personalità di Topolino;fu proprio lui, inoltre, che fece diventare Topolinia, la città dei topi, da piccolo paese di campagna a grande città. Il Topolino di Floyd non perse mai il contatto con la realtà: la povertà di Clarabella era simile alle milioni di persone negli Usa di allora, con 'Topolino giornalista' venne poi denunciata la corruzione imperante negli anni 30.Gottfredson divenne un esempio per generazioni di altri autori che si cimenteranno col personaggio di Topolino dopo di lui. Il ritiro di Gottfredson avvenne nel 1975; curiosamente la sua ultima, striscia uscita il 15 novembre 1975, non aveva come protagonista Topolino ma Pippo.