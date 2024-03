Festa della donna: una ricorrenza nata nel 1909

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima Giornata Nazionale della donna venne celebrata nel 1909 negli Stati Uniti per iniziativa del partito socialista americano. Gli inizi del 900 sono collegati strettamente al clima politico in cui la popolazione femminile cominciava ad organizzarsi per reclamare maggiori diritti (tra cui soprattutto, il diritto al voto).Nel 1910 la ricorrenza venne introdotta anche in Europa; durante lo svolgimento del congresso di Copenhagen, si decise di istituire la 'Giornata Internazionale della donna' per promuovere i suoi diritti e per sostenere la Campagna in favore del suffragio Universale. Austria, Danimarca, Germania e Svizzera, nel 1922 furono i primi Paesi del vecchio continente a celebrare tale Giornata.



In Italia la prima Giornata Internazionale della donna fu festeggiata nel 1922. A Roma, nel 1944 si creò poi l'UDI (Unione Donne in Italia) che si prese l'iniziativa di scegliere l'8 marzo 1945 per celebrare la prima Giornata della donna nelle zone dell'Italia libera.



Con la fine della guerra nel 1946 in tutta l'Italia venne individuata la mimosa come simbolo ufficiale della festa. Il fiore scelto era facilmente reperibile e fioriva spontaneo; il giallo poi è il colore che rappresenta il passaggio dalla morte alla vita, e diventò così metafora delle donne che si battono per l'uguaglianza di genere.

Auguri allora ad ogni donna che ogni giorno dà inimitabili prove di forza e coraggio e che lotta per il rispetto che tutti gli uomini le devono riconoscere.