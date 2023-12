Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo scopo è quello di promuovere la prevenzione e di contrastare questo orribile crimine.La corruzione è un fenomeno sociale, politico ed economico che colpisce tutti i paesi e ostacola il raggiungimento dello sviluppo, minando le istituzioni, distorcendo i mercati e i processi elettorali.Anche gli investimenti stranieri leciti vengono scoraggiati e specialmente le piccole imprese danneggiate.La Convenzione delle Nazioni Unite, prevede misure di prevenzione e ha creato una piattaforma comune che rafforza la collaborazione tra le forze dell'ordine e la magistratura per l'arresto dei colpevoli e inoltre sono previste misure finalizzate al recupero di patrimoni trafugati.Anche in Italia è stato realizzato uno studio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, attraverso dati forniti dalle forze dell'ordine e dalle autorità giudiziarie. È emerso che diversi attori politici ed economici sono vulnerabili alle pressioni della criminalità. Anche l'accesso illecito ad appalti pubblici e privati è purtroppo un'altra strategia adottata dalla criminalità.Per ridurre la corruzione non basta il coraggio e l'onestà coraggiosa di pochi, ma occorrono misure efficaci e istituzioni inclusive, responsabili e trasparenti. Il programma delle Nazioni Unite ha il merito di indicare misure contro la corruzione adatte per combattere il crimine e la corruzione; l'obiettivo appare ancora lontano anche se in diverse realtà molto si sta facendo.