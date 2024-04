Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Molte organizzazioni sportive hanno organizzato, con l'ONU, delle partnership con il Comitato Olimpico Internazionale.L'obiettivo è quello di mettere lo sport al servizio dell'umanità e di promuovere una società pacifica, associando lo sport alla coltura e all'educazione.L'assemblea Generale riconosce anche il ruolo che il Comitato Paralimpico Internazionale svolge come veicolo primario per cambiare la percezione sociale dello sport e la disabilità.Lo sport deve essere perciò uno strumento di pace, un legame tra i popoli.La ricorrenza del 6 aprile viene celebrata, ogni anno in tutto il mondo, in memoria della data d'inizio dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna del 1896, che si sono svolti ad Atene.Scopo della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace è anche contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport nel perseguire la parità di genere e l'integrazione sociale: diffondere ideali di fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia.