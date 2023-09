Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Lo scopo è che l'italia aderisca al Trattato per la proibizione delle Armi Nucleari. La Croce Rossa si impegna a collaborare per colmare il vuoto giuridico, nell'attuale regime internazionale che disciplina le armi nucleari. In passato è stato negoziato un Trattato che considerava la devastazione che colpirebbe l'umanità intera una guerra nucleare.A questo Trattato 69 stati non hanno aderito e votato, fra cui gli Stati dotati di armi nucleari. Lo scopo ultimo del Trattato è favorire la cessazione della corsa agli armamenti e il disarmo nucleare. Anche il Movimento internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa vieta in maniera esplicita e assoluta l'uso e i test delle armi nucleari. È previsto anche il divieto di sviluppo, collaudo, produzione, stazionamento, uso e minaccia di armi nucleari perché incompatibile con il diritto internazionale.Nonostante l'impegno profuso dal Trattato per la proibizione delle Armi Nucleari e il Movimento internazionale della Croce Rossa, l'ultima conferenza degli Stati, svoltasi nell'agosto 2022, non ha portato a nessun effettivo sviluppo verso l'adempimento dell'obbligo di disarmo da parte delle Potenze nucleari.