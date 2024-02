Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Paesi più virtuosi sono il Sudafrica e il Giappone, nelle loro case si spreca circa la metà di cibo rispetto all'Italia; in Europa il Paese più virtuoso è la Francia.Le perdite finanziarie dovute allo spreco alimentare sono enormi, sia per i produttori che per i consumatori. Sprecare cibo contribuisce inoltre, in maniera importante all'inquinamento globale. Lo spreco di cibo è responsabile di 4,8 miliardi di tonnellate di gas serra emessi nell'atmosfera. Si pensi poi che per produrre cibo che non verrà consumato vengono inutilmente utilizzate risorse naturali e generate emissioni nell'atmosfera e rifiuti. I Paesi dell'UE sono impegnati a rispettare l'obiettivo di diminuire notevolmente gli sprechi entro il 2030 che è anche quello delle Nazioni Unite.