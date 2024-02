Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La globalizzazione sta aprendo nuove strade, sia attraverso il commercio, gli investimenti e i flussi di capitali, al fine di stimolare la crescita dell'economia mondiale. Anche grazie all'aumento del benessere materiale. In molti Paesi diminuiscono l'insicurezza, la povertà, l'esclusione e la disuguaglianza.Restano ancora importanti sfide da affrontare; le crisi finanziarie, le poverta, l'esclusione e la disiguaglianza sono ancora presenti in modo particolare nei Paesi più sottosviluppati. Difendere i principi di giustizia sociale significa anche promuovere l'uguaglianza di genere, i diritti dei paesi più poveri e dei migranti. Occorre poi rimuovere tutte le barriere determinate da età, razza, etnia, religione, cultura e disabilità. Anche l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) da parte sua cerca di garantire risultati, per tutti, attraverso i processi di sviluppo, la protezione sociale, il dialogo sociale e i diritti fondamentali dei lavoratori.