La Radio ancora oggi riesce a resistere all'avvento della televisione e a quello delle nuove piattaforme. La Radio, inoltre, continua a portare informazione e intrattenimento alle popolazioni che si trovano in difficoltà a causa delle numerose guerre in molte parti del mondo.La Giornata Mondiale della Radio è una festa internazionale ma con radici italiane.Era il 5 marzo 1896 quando Guglielmo Marconi brevettò la Radio.La validità della sua scoperta fu riconosciuta quando il segnale riuscì ad arrivare oltreoceano.Con Marconi cambiò la storia della comunicazione e la Radio si diffuse in tutto il mondo.In Italia il 6 ottobre 1924 venne annunciato il primo programma radiofonico e poi la diffusione che ha avuto la Radio è storia. Oltre 35 milioni di persone oggi ascoltano la radio.Sembra che la Radio sia uno strumento a cui gli italiani non siano disposti a rinunciare ed è bello proteggere e salvaguardare la 'nonna' di tutti i moderni sistemi di comunicazione e festeggiare la Giornata a lei dedicata.