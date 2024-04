Giornata mondiale della voce

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'obiettivo principale di questa ricorrenza è quello di mettere in guardia contro eventuali patologie che possono colpire le nostre corde vocali. Partecipano a questa iniziativa molti studiosi di linguaggio, medici e logopedisti in tutto il mondo. Preservare e curare patologie della voce ha un impatto positivo anche nella vita professionale e relazionale.Un ulteriore obiettivo della giornata mondiale è quello di porre l'attenzione sulla voce come prestazione artistica.La voce è un elemento importante non solo per cantanti o attori, ma rappresenta il mezzo fondamentale con cui gli esseri umani si rapportano fra di loro. Anche solo il tono della voce può influenzare notevolmente sull'effetto della comunicazione verbale.Una voce energica può trasmettere entusiasmo e passione, mentre un tono di voce monocorde può indicare noia o apatia.

La voce è anche un elemento importante nell'interpretazione di testi scritti: un tono adeguato può rendere più interessante e coinvolgente un testo noioso.

La voce non è solo uno strumento essenziale per la comunicazione verbale ma esprime la nostra personalità e il nostro carattere.



Noi tutti siamo specializzati nel saper distinguere le voci umane con un accuratezza impensabile per altre categorie di suoni. Le voci che ci circondano sono piene di informazioni. Riusciamo facilmente a riconoscere se chi ci parla è un uomo, una donna, un anziano o un bambino.

Il timbro è invece quel che rende unica ogni voce e dipende dalla laringe ma anche dal resto dell'organismo. Ci sono poi ancora tutta una serie di caratteristiche, della voce, dettate dall'emozione e dallo stato d'animo della persona che parla.