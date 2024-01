Giorno della Memoria: 79 anni l'Armata Rossa liberò Auschwitz

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'Italia definì, con gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 numero 211, le finalità e le celebrazioni del 'Giorno della Memoria': 'La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio il 'Giorno della Memoria' al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei e gli italiani che hanno subito la deportazione.

Ricorda pure tutti colori che si sono opposti al progetto di sterminio e che a rischio della propria vita hanno salvato vite e protetto perseguitati. In occasione del 'Giorno della Memoria' sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto e' accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici. Occorre conservare nel futuro dell'Italia la Memoria di un tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano più accadere'.