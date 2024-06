Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da sacerdote si dedicò all'educazione dei ragazzi, specie ai più poveri e spesso abbandonati a un futuro di miseria e di delinquenza. Fonda una prima scuola di catechismo, di lettura e di scrittura, necessaria per inserirsi nel mondo del lavoro. Nel 1846 inizia laboratori artigianali di falegnameria, stamperia e calzoleria, dove i ragazzi imparano un mestiere.L'obiettivo di Don Bosco era quello di prevenire le scelte sbagliate con l'uso della ragione e della amorevolezza, attraverso l'accoglienza.Nel giro di pochi anni, intorno al sacerdote si raccolgono tanti giovani e persone che lo aiutano nella sua coraggiosa attività e si moltiplicano gli oratori e i collegi. Nel 1859 Pio IX approva la 'Società Salesiana' fondata da Don Bosco: il nome deriva da un Santo del XVII secolo (Francesco Sales).La società ha avuto diffusione anche fuori dall'Italia: i primi salesiani sono stati mandati in America Latina a svolgere apostolato presso gli emigrati e si sono diffusi in Asia, in Australia e in Africa.Nel 1872 ai salesiani si affiancano, per l'educazione delle ragazze, le 'Figlie di Maria Ausiliatrice'.