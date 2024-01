Gli alleati sbarcano ad Anzio: 22 gennaio 1944

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le truppe Anglo-Americane avevano come obiettivo di aggirare le difese tedesche sulla linea Gustav.Lo sbarco di Anzio fu un'operazione militare, per mezzo di anfibi e avvenne con successo ad opera del Vl Corpo d'armata statunitense, guidata dal generale John Lucas.Nel suo complesso l'operazione Shingle non raggiunse gli obiettivi prefissati.Le forze tedesche, nonostante la sorpresa iniziale, riuscirono a bloccare l'avanzata degli alleati e a sferrare un contrattacco. La logorante battaglia di posizione continuò fino alla primavera successiva.Anche se i tedeschi furono costretti alla ritirata gli Anglo-Americani non riuscirono a distruggere le forze nemiche. I tedeschi indietreggiando riuscirono a sfuggire dalla morsa nemica e posizionarsi sulla linea gotica e impegnarono per mesi gli alleati. A maggio gli Anglo-Americani poterono contare su una soverchiante superiorità aerea e su un vasto parco di Artiglieria.

Roma fu liberata e i tedeschi furono posti in una condizione di difficoltà. Nonostante ciò la difesa tedesca si avvalse di postazioni ben preparate e la loro resistenza si dimostrò efficace.



Molte furono le sofferenze degli alleati; nonostante le perdite subite, lo sbarco di Anzio non fu un fallimento totale. Gli alleati, con l'operazione Shingle, misero a loro volta a dura prova le forze tedesche. Molte delle esperienze, anche dolorose, acquisite nel fronte di Anzio permisero non solo la liberazione della Capitale, ma servirono utilmente agli uomini che il 6 giugno successivo condussero lo sbarco in Normandia.