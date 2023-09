Grande concerto di Pino Daniele a Napoli: era il 19 settembre 1981

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il grandissimo concerto mescolà blues e jazz, ma fu anche l'occasione per sottolineare tanti temi importanti quali il razzismo, il Sud e la dialettica tra egemonia e subalternità. Al concerto parteciparono almeno 200.000 persone; all'epoca Pino Daniele aveva 26 anni.L'artista, quel giorno, cantò e suonò melodie vitali e dolci, tra queste spiccarono brani estremamente conosciuti: Yes l Know My Way, Viento 'e terra, Have you Seen My Shoes e notte che se ne va.Il concerto del 10 settembre del 1981 costituì un evento di grandissimo rilievo per la carriera di tutti i musicisti coinvolti e rimase impresso nella mente non solo dei Napoletani. Pino Daniele, in particolare, riuscì a 'graffiare melodicamente' i cuori di tutti. Piazza Plebiscito, dove si tenne il concerto, era il salotto della cosiddetta Napoli bene, oggi rappresenta anche il fulcro di quella musica cantata da Pino Daniele che rimane come un grande abbraccio.