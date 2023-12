Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tale minerale è estratto dalle miniere dei monti metalliferi dell'odierna Repubblica Ceca.Dalle ricerche, di Pierre e Marie Curie, la pachblenda risulta molto più radioattiva rispetto alla quantità di uranio e torio che contiene. I coniugi scienziati identificano all'interno del minerale due sostanze estremamente radioattive: il 'Polonio' 300 volte più radioattivo dell'uranio e più tardi il radio 900 volte più radioattivo dell'uranio. Sono serviti 4 anni di lavoro dei due scienziati per determinare il peso atomico del radio.A lungo i prodotti radioattivi furono ritenuti una panacea per tutti i mali e usati frequentemente come antireumatici e farmaci universali. Per la scoperta del radio e il Polonio Pierre e Marie vincono il premio Nobel per la chimica. All'epoca non era minimamente nota la pericolosità del radio e tra i primi a farne le spese è proprio Marie Curie, che si trova a fronteggiare una grave forma di anemia, malattia dovuta sicuramente alle lunghe esposizioni alle radiazioni.