Spinti dalla volontà di preservare i racconti tramandati oralmente, i due fratelli, decidono di raccoglierli in un unico volume.Nata inizialmente come opera d'interesse scientifico, diviene più tardi una celebre antologia di racconti per bambini che conosciamo oggi.Nel piano dei fratelli Grimm le fiabe devono essere scritte senza aggiungere nessun abbellimento e riportare solo il contenuto fedele alla tradizione orale.Le fiabe non sono solo tipicamente tedesche; alcune di esse provengono dalla tradizione latina: dall'Italia e dalla Francia.Le favole originarie hanno però toni drammatici e violenti e per questo motivo, anche perché l'età dei destinatari si è abbassata si sono modificate per renderle più adatte ai bambini.Nelle fiabe dei fratelli Grimm presero così vita elementi fantastici e i personaggi come Cenerentola, Biancaneve, Capucetto Rosso, hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni e ci raccontano che per arrivare al bene bisogna a volte soffrire e sopportare qualsiasi cosa.