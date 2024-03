I nazifascisti torturano e uccidono Ines Bedeschi: 28 marzo 1945

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nata in una famiglia di agricoltori, Ines partecipa attivamente alla Resistenza Emiliana, rendendo la sua casa un punto di riferimento per i partigiani. Ines assume anche compiti di staffetta e porta a termine delicate missioni, incurante dei rischi e dei pericoli, preferisce il supremo sacrificio anziché tradire i suoi compagni di lotta.I compiti ricoperti dalle donne durante la Resistenza sono molteplici; oltre che assistere i feriti e contribuire alla raccolta indumenti, cibo e medicinali, partecipano alle riunioni politiche e sanno anche cimentarsi con le armi. Le partigiane diffondono inoltre la stampa clandestina, trasportano cartucce ed esplosivi nelle borse della spesa e hanno cura dei morti.Particolarmente prezioso è il loro compito di comunicazione: con astuzia riescono a passare i posti di blocco nemici per raggiungere i compagni informandoli dei nuovi movimenti.Sono solo 19 le donne italiane decorate con la medaglia d'oro militare e tra queste c'è Ines Bedeschi, morta eroicamente per liberare l'Italia.