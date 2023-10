Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Molti poi cominciarono a supporre che Elenin rappresentasse una minaccia per la Terra: nella storia antica, le comete erano considerate cattivi presagi. La NASA, in risposta all'attenzione che aveva suscitato l'evento celeste fu costretta a fornire una raccolta di iformazioni: in pratica dichiarò che la Cometa non rappresentava nessun pericolo.Le comete sono piccoli corpi del sistema solare che mostrano un 'chioma' visibile (un'atmosfera sottile, sfocata, temporanea); la principale differenza tra un asteroide e la cometa è proprio quella che la cometa mostra un 'chioma'.La chioma è generalmente fatto di ghiaccio e polvere e può diventare molto grande.La Cometa Elenin fu distrutta da un'espulsione di massa coronale. Un espulsione di massa coronale è un enorme esplosione di vento solare. Durante l'evento, la cometa si disintegrò e si ruppe. Tale evento è raro e solo il 2% delle nuove comete che si avvicinano al sole vengono distruttre in questo modo.A metà ottobre 2011, Elenin fece il suo passaggio più vicino alla Terra, ma non era altro che un cumulo di macerie.