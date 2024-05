Il 2 maggio 1519 muore Leonardo Da Vinci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si racconta che Francesco primo di Francia, quando seppe della sua morte, pianse sconsolato: da tre anni l'aveva nominato 'primo pittore, architetto e ingegnere del re'.Leonardo nacque il 15 aprile 1452 a Vinci; nel 1469 si trasferì con il padre a Firenze dove divenne allievo del Verrocchio.Leonardo non si dedicò solo alla pittura, con capolavori come la Gioconda o il Cenacolo, ma spaziò in quasi tutti i campi. La sua grande curiosità era sempre accompagnata da un grande desiderio di concretizzare le sue conoscenze: scienza e pratica erano quindi indissolubili.Importanti sono stati i suoi studi sull'urbanistica: elaborò un progetto di città ideale. Lo spirito ingegneristico di Leonardo portò alla creazione di nuove tecnologie: affascinato dal volo costruì macchine per volare che divennero poi le antenate dei moderni aeroplani.



Grande importanza ebbe per Leonardo il rapporto tra scienza e arte. Studiò la botanica e per primo riuscì a risalire all'età degli alberi contando gli anelli del tronco.

Lo interessò anche l'anatomia e in particolare l'ottica, considerando l'occhio come tramite tra l'immagine e l'anima.



Nel 1517, Leonardo, venne colpito da una paresi al lato destro che tuttavia non gli impedì di continuare le proprie attività essendo mancino. Era solito utilizzare una scrittura da destra a sinistra e dal basso verso l'alto e iniziava i suoi appunti dall'ultima pagina.

Leonardo da Vinci vestiva in modo innovativo: indossava tuniche dai colori vivaci e mentre gli altri contemporanei del suo tempo portavano capelli corti, lui aveva la barba lunga e capelli fluenti.