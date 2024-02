Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata mondiale dell'arte si celebra con una serie di eventi ed iniziative in varie città del mondo.La commedia dell'arte è un linguaggio universale che ebbe successo per tre secoli, con spettacoli nelle corti, nelle piazze e nelle strade delle città.Le rappresentazioni non erano basate su testi scritti ma su 'canovacci'; l'attore poteva agire liberamente donando ai personaggi una vitalità straordinaria.La scenografia era essenziale e gli attori recitavano liberamente sulla base di racconti, leggende e tradizioni popolari.Gli spettacoli erano perlopiù comici, in cui dialetti, travestimenti, giochi di parole, miravano a catturare l'attenzione del pubblico.Non mancarono acrobati, giocolieri e giullari.È proprio dalla tradizione dei giullari medievali che ebbe origine questa forma di teatro.Le prime rappresentazioni improvvisate ruotavano attorno a litigi e dispute tra padrone e servo.Si usavano le maschere: il padrone per eccellenza era la maschera veneziana di Pantalone.Seguì poi la fama di diversi servitori: Arlecchino, Brighella, Pulcinella e tanti altri.Le maschere furono sostituite da personaggi reali con la riforma 'goldoniana' del teatro, che avvenne alla metà del 700.