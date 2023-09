Il 6 settembre 1925 nasceva Andrea Camilleri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nei suoi scritti cura in modo mirabile i personaggi; i protagonisti delle sue storie sono spesso divertenti e ironici, ma anche malinconici. Il Commissario Montalbano in particolare ha ispirato la serie televisiva di successo.Anche le poesie scritte da Andrea Camilleri hanno riscosso molto cosenso: sono state premiate in concorsi poetici importanti e anche Giuseppe Ungaretti le fece stampare in una sua Antologia.Le opere del grande Maestro sono state tradotte in molte lingue e sono state vendute più di 10 milioni di copie. Andrea Camilleri ha ricevuto, oltre a diversi premi letterari, anche la medaglia di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. E' morto a Roma il 17 luglio 2019.