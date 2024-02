Il 7 febbraio 1968 viene fondata la Comunità Sant'Egidio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il primo servizio di Sant'Egidio è la scuola per bambini emarginati delle baraccopoli romane lungo il Tevere. Fin dai primi anni di attività la comunità si è poi fatta portavoce dei più bisognosi: anziani, immigrati, zingari e malati. L'amicizia con gli 'Ultimi' ha condotto poi a comprendere meglio come la guerra sia la madre di tutte le povertà: in molte situazioni, per la Comunità, amare i poveri è diventato lavorare per la pace.Sant'Egidio non si identifica con partiti politici, ma insiste sempre sulla specificità di un approccio evangelico.

Il 4 ottobre 1992 la comunità ha partecipato alle trattative con il Monzambico e ha firmato un accordo di pace assieme al governo italiano.

Col tempo Sant'Egidio si è notevolmente allargato; ora sono più di 60.000 le persone impegnate nella comunicazione del Vangelo, in Italia ma anche in 73 Paesi nel mondo.



Per Sant'Egidio le attività pratiche devono essere sostenute dalla preghiera costante. Dal 1973 nella Chiesa di Sant'Egidio in trastevere è consuetudine pregare, ogni sera, e da allora la preghiera accompagna la vita della comunità sparsa per tutto il mondo. Sant'Egidio si pone anche al servizio del dialogo ecumenico e dal 1987 è impegnata, a livello internazionale per continuare nei meeting, negli incontri di preghiera, il cosiddetto 'Spirito di Assisi'.

È doveroso infine ricordare che la Comunità di Sant'Egidio afferma con forza il valore della vita: ha lottato, assieme ad altre associazioni, per una moratoria mondiale di tutte le esecuzioni capitali ovunque.