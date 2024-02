Il naufragio di Selkirk che ispirò Robinson Crusoe: 2 febbraio 1709

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alexander era un un marinaio e si era imbarcato in una spedizione navale che aspirava di arricchirsi attaccando le colonie spagnole in America. Durante un accesa discussione con il capitano della nave, Selkirk, fu abbandonato in una isola deserta presso l'arcipelago Juan Fernandes.I primi 8 mesi di solitudine nell'isola il naufrago li passò a scrutare l'orizzonte dalla spiaggia, in attesa di una vela amica.

Alexander si rifugiò poi all'interno dell'isola; si imbattè con delle capre, che erano facili da cacciare: con esse si nutri e si vestì con pelli.

A differenza di quanto avvenne nel romanzo di Defoe dove Robinson potè contare sul selvaggio Venerdì, Alexander non ebbe alcun compagno che potesse attenuare la sua solitudine



Finalmente, il 2 febbraio 1709 la nave del Corsaro Wodes Rogers ormeggiò nell'isola deserta e salvò dal

naufragio Alexander Selkirk. Il maggior riconoscimento per l'avventura di Alexander fu senza dubbio la pubblicazione, nel 1719, del romanzo Robinson Crusoe.

La figura di Crusoe sulla copertina del libro coincide con la descrizione di Selkirk fatta da Rogers.

Per attirare i turisti, l'isola del naufragio di Alexander Selkirk venne poi chiamata Robinson Crusoe.