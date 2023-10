Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Guevara è diventato un mito rivoluzionario e un punto di riferimento del 1968 e dei movimenti di rivolta del passato. Fu arrestato e poi assassinato a 39 anni di età quando era indiscusso leader della rivoluzione contro il potere dittatoriale in diversi paesi della America latina e non solo.Guevara era non solo un guerrigliero ma anche un medico; di origine Argentina divenne protagonista della rivoluzione cubana.Nel 1954 era in Guatemala dove collaborò con diverse riviste politiche e lesse inoltre con interesse Marx.Grazie a Hilda Gadea, che divenne sua moglie, conobbe un gruppo di rivoluzionari cubani che gli parlarono di Fidel Castro. Dopo averlo conosciuto il 'Che' iniziò un eroica campagna di guerriglia a Cuba. I rivoluzionari inflissero un colpo gravissimo ai danni del dittatore cubano Batista e conquistarono la Città di Santa Clara de Cuba.Il 'Che' svolse poi vari ruoli all'interno del governo cubano e fu anche ambasciatore nell'Unione Sovietica. Richiamato però dal suo spirito rivoluzionario parti' alla volta del Congo per cercare di liberare il Paese dai coloni belgi. Le azioni in Congo fallirono e Guevara si ritirò.Nel 1967 iniziò poi una campagna di guerriglia in Bolivia sempre appoggiato da Fidel Castro.Il leader rivoluzionario venne però catturato dall'esercito boliviano e il 9 ottobre 1967 ucciso. Il volto, bello e giovane, ritratto nella fotografia di Alberto Korda, con basco e sguardo rivolto all'orizzonte, sembra non far invecchiare le sue idee. Il mito di Ernesto 'Che' Guevara è sopravvissuto negli anni fino ad arrivare ai giorni nostri. Il Che è considerato un nemico coerente dell'oppressione e un simbolo di libertà e di ribellione giovanile.